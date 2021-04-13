التعليم تعلن استمرار "المدمج" خلال الفصل الثاني في الجامعات

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، عن استمرار "التعليم المدمج" خلال الفصل الثاني في الجامعات.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "التزاما بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وعملا ببرنامج العام الدراسي الحالي 2021/2020 تقرر استمرار التعليم المدمج في الدراسات الأولية لاستكمال متطلبات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية". وأكدت الوزارة "المضي بالتقويم الجامعي المتضمن توقيتات الدراسة والامتحانات واتباع الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة التي تضمن تواصل ودعم التحصيل العلمي والمعرفي في مؤسساتنا التعليمية وتراعي سلامة منتسبيها وطلبتها".