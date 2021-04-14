المرور العامة تكشف ابرز طريقين يشهدان حوادث سير

وقال مدير المرور اللواء طارق إسماعيل في تصريحات تابعتها السومرية نيوز أن "معظم الحوادث المرورية تقع على الطريق الخارجي الذي يربط بغداد بمحافظة بابل"، مبيناً أن "السرعة الفائقة في قيادة السيارات وراء الحوادث التي تقع في هذا الطريق".وأضاف أنه "على الرغم من تفقد الموقع ووضع العلامات المرورية على جانبي الطريق، إلَّا إن ذلك لم يوقف الحوادث"، معرباً عن أسفه لـ"الكوارث التي تحصل على الطريق، منها الحادث الذي وقع مؤخراً وراح ضحيته أربعة أشخاص، بسبب عدم انتباه سائق الشاحنة وانشغاله بجهازه النقال".وأكد اسماعيل أن "حوادث مماثلة تقع على طريق بغداد ــ كركوك بسبب الإهمال ووجود حفر كثيرة على هذا الطريق"، لافتاً الى أنه "رغم مناشدة مديرية المرور والمواطنين الجهات المعنية لإعمار الشارع لكن لا توجد استجابة حتى الآن".وتابع أن "المواطنين يثنون على ما تقوم به مديرية المرور العامة من جهود وخدمات مرورية".