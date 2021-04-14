نيمار يزف خبرا سارا لجماهير باريس سان جيرمان

واعترف المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 29 عاما، بعد المباراة التي انتهت بخسارة سان جيرمان 0-1 وتأهله إلى المربع الذهبي للبطولة القارية (بحكم فوزه ذهابا 3-2)، بأن تمديد عقده مع الفريق الباريسي لم يعد يمثل مشكلة.وأضاف في تصريحات لشبكة "ESPN"، "سأبقى في باريس سان جيرمان، تمديد تعاقدي لم يعد أزمة، من الواضح أنني أشعر براحة كبيرة، وكأني في بيتي، وأشعر بسعادة أكبر من أي وقت مضى".وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان صيف العام 2022، ويحاول الفريق الفرنسي منذ فترة تجديده حتى لا يرحل عنه النجم البرازيلي، لا سيما في ظل اهتمام فريقه السابق برشلونة باستعادته.