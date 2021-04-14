الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية

وقال عضو اللجنة النائب ستار العتابي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إنه "بحسب ما أقر في موازنة 2021، تم شمول نحو 400 ألف عائلة بالرعاية الاجتماعية"، مبيناً أن "نسبة زيادة رواتب الأُسر المشمولة بالرعاية يتراوح من 25 الى 100 ألف".واضاف أن "زيادة الرواتب يعتمد على عدد افراد الاسرة"، مشيرا الى ان "هناك مبالغ تم تخصيصها وبالتالي من واجب الوزارة وضع خطة واضحة لكيفية استثمارها ووضع الخطة اللازمة لشمول اكبر عدد ممكن من العوائل المتعففة".وتابع العتابي ان "الاموال الاضافية للرعاية الاجتماعية في الموازنة هي تريليونان و600 مليار دينار والتي خصصت للاسر الجديدة"، موضحاً أن "مخصصات الاسر المشمولة سابقاً والتي يبلغ عددها مليوناً وألفاً 360 أُسرة مازالت موجودة".وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية قد كشفت ، في 6 نيسان 2021، عن زيادة في رواتب الرعاية الاجتماعية تصل الى 75 الف دينار، فيما أكدت شمول 400 ألف عائلة ضمن قانون الموازنة بالرعاية.