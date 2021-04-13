بالفيديو قصة المسجد الاقصى عبر التاريخ...من بناه ومم يتألف؟

أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم

أول من بناه هو آدم عليه السلام اختط حدوده بعد أربعين سنة من إرسائه قواعد البيت الحرام بأمر من الله تعالى

تبلغ مساحة المسجد الأقصى حوالي 144000متر مربع ويحتل نحو سدس مساحة البلدة القديمة

ويضم سبعة أروقة: رواق أوسط وثلاثة من جهة الشرق ومثلها من جهة الغرب

ترتفع الأروقة على 53 عمودا من الرخام و49 سارية من الحجارة

يضم عدة معالم يصل عددها الى نحو ٢٠٠ ابرزها قبة الصخرة

له ١٤ عشر باب وبالنسبة لباب المغاربة فتستولي عليه سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ عام ١٩٦٧

قبة الصخرة في داخلها دائرة تتوسطها الصخرة المشرفة والتي عرج فيها الرسول (ص) الى السماء

