خام البصرة يسجل القيمة الاعلى بين بلدان "اوبك"

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 63.49 دولارا للبرميل بمقدار 0.53 دولار وبنسبة 0.34% عن يوم امس الثلاثاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 60.83 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 1.57%.وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى سعر مقارنة باسعار النفط الأخرى لدول منظمة اوبك التي ارتفعت هي ايضا حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 62.98 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 62.17 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 62.21 دولارا للبرميل، ، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 62.56 دولارا، وجيراسول الانغولي 62.74 دولارا.وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليصل خام برنت على 64.47 دولارا، وخام غرب تكساس الامريكي على 60.92 دولارا.