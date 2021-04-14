صالح وروحاني يؤكدان أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة والتزام الحوار

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "صالح أجرى، اتصالاً هاتفياً مع روحاني، حيث جرى خلال الاتصال تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وتمنى الرئيسان للشعبين الصديقين مزيداً من الاستقرار والرخاء والتقدم".وأضاف البيان أنه "تم خلال الاتصال الهاتفي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين وبما يعزز العلاقات المتينة بين البلدين، كما جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة ذات الاهتمام المشترك".وأشار البيان، إلى أنه "تم التأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة، والتزام الحوار والتلاقي في حسم المسائل العالقة، والتكاتف في مواجهة التحديات المختلفة، وخصوصا جائحة كورونا والعمل على الحَدً من تداعياتها الصحية والاقتصادية، والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة".