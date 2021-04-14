بالفيديو: لاعبة اوكرانية ترتكب خطأ غريبا جدا تتلقى على اثره الطرد

وفي الدقيقة 86 من المباراة، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم إيرلندا الشمالية بهدف دون رد، مررت إحدى اللاعبات الإيرلنديات كرة بينية لزميلتها المهاجمة سارة مكفادين، التي اندفعت نحو منطقة جزاء أوكرانيا للحصول على الكرة التي كانت بعيدة عنها وأقرب للمدافعة ناتيا بانتسولايا.ولكن بانتسولايا، أثارت دهشة الجميع، بتجاهلها الكرة، حيث أبعدت عينها تماما عنها، لتتوجه نحو مهاجمة منتخب إيرلندا الشمالية وتعترض طريقها بضربها بالكوع على مستوى الصدر وتسقطان معا على الأرض.