بالوثيقة: الصحة تقرر شمول خريجي المعهد الطبي بمخصصات الخطورة الاضافية

قررت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، شمول خريجي المعهد الطبي بمنح مخصصات الخطورة الاضافية والتي تصل الى 30 %.

وفي ادناه الوثيقة الصادرة من وزارة الصحة:



