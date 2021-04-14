موقعة ليفربول وريال مدريد.. تعرف على التشكيلة المتوقعة

وحقق الريال أفضلية مريحة في مباراة الذهاب، بفوزه على ليفربول 3-1، وهو ما يجعل الأخير مطالبا بالانتصار في لقاء الإياب بهدفين دون رد أو بفارق ثلاثة أهداف إذا اهتزت شباكه، لبلوغ المربع الذهبي للمسابقة القارية.ومن المتوقع أن يدخل مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، المباراة بخطته المعتادة 4-3-3، وبالأسماء التالية.في حراسة المرمى: أليسون بيكرفي خط الدفاع: أندرو روبرتسون - ناثانييل فيليبس - أوزان كاباك - ألكسندر أرنولدفي خط الوسط: تياغو ألكاناتارا - فابينيو - جورجينو فينالدومفي خط الهجوم: محمد صلاح - دييغو جوتا - ساديو ماني.أما ريال مدريد، الذي سيفتقد لخدمات 5 من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة (سيرخيو راموس، ورفائيل فاران، وداني كاربخال، وإيدين هازارد، ولوكاس فاسكيز)، فيتوقع أن يعتمد مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على التشكيلة التالية:في حراسة المرمى: تيبو كورتوافي خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو - إيدير ميليتاو - ألفارو أودريزولافي خط الوسط: توني كروس - كارلوس كاسيميرو - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيرديفي خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما