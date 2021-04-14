النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية للصف السادس الابتدائي في النجف وصلاح الدين

تنشر السومرية نيوز النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية / للصف السادس الابتدائي / لمحافظتي النجف وصلاح الدين للعام الدراسي 2020-2021 والتي اعلنتها ، اليوم الاربعاء، وزارة التربية.

وفي ما يلي روابط النتائج:

