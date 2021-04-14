بالفيديو: جلال الزين يروي تفاصيل وفاة زوجته ويكشف سبب خلافها مع أهلها وغيرها من التصريحات الجريئة!

حل الفنان جلال الزين ضيفا على برنامج "زوروني كل سنة مرة" مع أنغام القره غولي، الذي انطلق يوم أمس ضمن سلسلة برامج رمضان 2021 على السومرية.

وخلال اللقاء تحدث الزين عن قصة خلاف زوجته المرحومة مع أهلها، مشيرا الى ان الخلاف كان قائما قبل أن يتعرف الى زوجته. واعتبر ان اسباب الخلاف لم تقنعه يوما بأهمية وجود هذا النوع من المشاكل.

وأكد أن الحب المتبادل بينه وبين الزوجة كان الدافع الاساسي لاستمرار علاقتهما العاطفية التي استمرت سنتين. كما أعلن الزين انه لم يلتق عائلة زوجته المرحومة أبداً.

وروى الزين حقيقة الدوامة الحزينة التي دخلت حياته والمشاكل التي تلتها، نافيا كل ما أشيع عن خيانته لزوجته أو تعنيفها، قائلا: "هاي القضايا اللي تطرقت الها الناس الشيطان ما يسوّيها... كيف لي أن اسويها!". وكشف عن تفاصيل حادثة انتحار زوجته المؤلمة، وعن سبب سجنه. كما أعلن عن أسماء كلّ الذين وقفوا الى جانبه عندما دخل السجن.

ولمن فاتته كل التصاريح الجريئة التي أدلى بها الفنان جلال الزين على شاشة السومرية، يمكن مشاهدة الحلقة كاملة من جديد من خلال الفيديو المرفق أدناه.

يذكر أن برنامج "زوروني كل سنة مرة" من تقديم المتألقة أنغام القره غولي، يعرض يوميا طيلة شهر رمضان المبارك على السومرية، بتمام الساعة 11:15 ليلا.