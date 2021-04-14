بغداد وواشنطن تبحثان استمرار التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل السفير الأمريكي لدى العراق اسيد ماثيو تولر، لمناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وتعزيز استمرار التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب".وتطرق اللقاء إلى الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وأهمية مواصلة دعم العراق في المجالات كافة وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار، فضلا عن بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.