الصحة النيابية تدعو التربية للعدول عن قرار الدوام الحضوري

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "الاكتفاء بدوام طلبة المراحل المنتهية أمر لا محالة منه الا ان قيام الوزارة بشمول حتى طلبة الصفوف غير المنتهية بهذا القرار في ظل الارتفاع الملحوظ للمصابين بكورونا أمر في غاية الخطورة ويجب على الوزارة تدارك هذا القرار قبل فوات الاوان".واضاف الموسوي، ان "البلاد في ذروة الاصابات للموجة الثانية بكورونا وان قرار وزارة التربية قد يزيد من اعداد الاصابات في صفوف الطلبة وعائلاتهم وذلك لإصرار الوزارة على دوام طلبتها حضوريا وهذا ما ينافي شروط الصحة والسلامة".