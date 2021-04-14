تعلّمي وصفة الديتوكس السريع التي تخلّصك من الدهون في رمضان

من المعروف أن الخلاصات النباتية وأنواع الشاي العشبي هي خير حليف للأشخاص الذين يريدون حرق الدهون وخسارة الوزن. لكن يجب أن يترافق تناولها مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.





وتعتبر خلاصة القرفة من أكثر هذه الخلاصات فعالية، لأنها تحتوي على خصائص الديتوكس، أي تعمل على تخليص الجسم من السموم وتفتيت الدهون التي تتجمع في مناطق مختلفة منه.





المقادير



ملعقة طعام من مسحوق القرفة



ملعقة وسط من العسل



كوب من الماء



الطريقة



1. يوضع الماء على النار حتى يغلي.



2. تُضاف القرفة ويُترك الخليط على نار هادئة لدقائق معدودة.



3. يُترك الخليط جانباً، وحين يصبح فاتراً، يُصار الى تصفية الخلاصة من أجل شربها. وفي رمضان، قد تكون هذه الوصفة هي الحل الوحيد لخسارة الدهون من الجسم.ملعقة طعام من مسحوق القرفةملعقة وسط من العسلكوب من الماء1. يوضع الماء على النار حتى يغلي.2. تُضاف القرفة ويُترك الخليط على نار هادئة لدقائق معدودة.3. يُترك الخليط جانباً، وحين يصبح فاتراً، يُصار الى تصفية الخلاصة من أجل شربها.

ومن الأفضل فعل هذا مرتين يومياً لمدة شهر على الأقل.

كما قد ينعكس شرب خلاصة القرفة بانتظام على المظهر، أي أنه يساعد في الحصول على بشرة نقية وشعر ناعم وسليم.