التعليم توضح آلية دوام طلبة الدراسات العليا خلال الفصل الثاني

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "البرنامج الدراسي للعام 2020 ـ 2021 الذي أكملت فيه الطواقم التدريسية والطلبة النصف الأول من العام الدراسي سيكون بحسب الاختصاص"، لافتا الى أن "الدراسات العليا استكملت متطلبات الفصل الدراسي الأول دواما وامتحانا بشكل حضوري".وأضاف، أن "الفصل الثاني للدراسات العليا سيكون حضوريا حيث إن هذا القرار جاء بعد إجازة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".وأشار إلى أن "الدراسات الأولية الجامعية اعتمدت على آليات التعليم المدمج الذي تؤدى به الدراسة بالنسبة للتخصصات الإنسانية عبر المنصات الالكترونية"، مبينا أن "التخصصات العلمية والتطبيقية فسوف تؤدى حضوريا بشكل عملي على مدى يوم أو يومين على شكل جداول تؤمن حضور الطلبة وتؤمن إجراءات السلامة وتطبيق الإجراءات الوقائية التي أكدت عليها اللجنة الوطنية للصحة والسلامة".وتابع أن "الوزارة أكدت أنها ستعتمد آليات التعليم المدمج ضمن الفصل الدراسي الثاني للجامعات والكليات الأهلية والحكومية".