وزير النفط والسفير الياباني يبحثان مشروعي الـ(FCC) والمنصات التصديرية

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "عبد الجبار استقبل السفير الياباني في بغداد كوتارو سوزوكي، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة".وأكد الوزير، على أهمية "تعزيز أواصر التعاون في الاستثمارات الجديدة ودعم استثمارات الشركات اليابانية في العراق ومنها مشروع (FCC) ومشروع المنصات التصديرية".من جانبه، عبر السفير الياباني عن "رغبة بلاده لتطوير حجم التعاون مع العراق وزيادة استثماراتها مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين".