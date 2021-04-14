الكاظمي: مبدأ العراق يعتمد على الحوار والتهدئة لحل الملفات

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز بمناسبة انتهاء مهام عمله، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون بين البلدين على أساس المصالح المشتركة واحترام السيادة، كما جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".وشدد الكاظمي "حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه، ودعم استقرار وأمن المنطقة عبر نهجه مبدأ الحوار والتهدئة أساساً لحل الكثير من القضايا والملفات".