الصحة العالمية تتحدث عن "مشروطية التطعيم" لأداء الحج

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة حول إرشادات المنظمة الجديدة فى رمضان للوقاية من كورونا، بالإضافة إلى تطورات كوفيد-19، ووصول اللقاح وتوزيعه.وقال المنظري إن هناك تنسيقا بين منظمة الصحة العالمية والسعودية فيما يخص أمر الحج هذا العام، كما حدث العام الماضي، مضيفا أن المملكة "لم تحدد بعد إلزام الحجاج بالتطعيم من عدمة كشرط لأداء المناسك".وأشار المنظري إلى أن المنظمة يساورها القلق من أن الوضع الحالي لإصابات كورونا قد يتفاقم خلال شهر رمضان إذا لم يلتزم الناس بالتدابير الاجتماعية التي أثبتت جدواها.وقال: "قد يشعر الناس هذا العام، مثل العام الماضي، بأن روح رمضان قد تغيرت بسبب التباعد الاجتماعي وحظر الخروج، ولكن الإجراءات التي يجب مواصلة تطبيقها للمساعدة في احتواء الجائحة تتماشى مع المبادئ الأساسية للإسلام، ومنها القاعدة الفقهية التي تنص على أنه "لا ضرر ولا ضرار".