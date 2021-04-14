الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لنحو 1500 إصابة بكورونا

وقال الحجامي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن " التوزيع الجغرافي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم ، كان كالاتي:
عدد الاصابات 1451 موزعة كالآتي :
ابو دشير ----------------37
ابو غريب ----------------86
الاسكان----------------24
الاعلام ----------------45
البياع ----------------24
التاجي ----------------26
التراث ----------------11
الحارثية ----------------16
الحرية ----------------46
الخطيب ----------------17
الدورة ----------------71
الدولعي ----------------18
الرحمانية ----------------15
السيدية ----------------38
الشالجية ----------------19
الشرطة الخامسة ---------18
الشرطة الرابعة -----------20
الشعلة ----------------66
الصالحية ---------------11
الطارمية ----------------23
الطوبجي----------------24
العامرية ----------------28
العطيفية ----------------13
العلاوي ----------------32
الغزالية ----------------49
القادسية ----------------26
الكاظمية ----------------45
اللطيفية ----------------33
المحمودية ----------------75
المعالف ----------------14
المكاسب ----------------12
المنصور ----------------33
المواصلات ---------------11
النصر والسلام -------------28
الوشاش ----------------39
اليرموك ----------------49
اليوسفية ----------------15
جكوك ----------------16
حي الجامعة -------------38
حي الجهاد ---------------50
حي الخضراء ---------------28
حي العامل ----------------35
حي العدل ---------------35
حي الفرات ----------------16
سبع البور ----------------11
سويب ----------------17
شارع حيفا ----------------15
كرادة مريم ----------------9
مج الايادي ----------------1
ناحية الرشيد ---------------15
سكنة جانب الرصافة----------12
الشفاء:
692
الوفيات:
1