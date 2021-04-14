الكاظمي يؤكد حرص الحكومة على تأمين عودة جميع النازحين

وقال الكاظمي في بيان، إنه "بمناسبة حلول رأس السنة الايزيدية، اتقدم بخالص التهاني واسماها الى اخوتنا الايزيديين، متمنيا لهم ولجميع العراقيين الأمن والامان والعيش بسلام ومحبة في ظل خيمة العراق التي تحتضن ابناءها باختلاف اطيافهم ومذاهبهم".وأضاف أنه "بهذه المناسبة السعيدة، نؤكد حرص الحكومة وجديتها على تأمين عودة جميع النازحين وبضمنهم ابناء الطائفة الايزيدية الى مناطقهم بعد طرد عصابات داعش الارهابية وعودة الاستقرار فيها، ودعم الناجيات والناجين الايزيديين وتحقيق مطالبهم".ولفت الكاظمي الى أن "الحكومة تؤكد مواصلة جهودها لاعادة المخطوفين من النساء والاطفال وانها لن تدخر جهدا لتحقيق ذلك، فالافراح لن تكتمل بدون لمّ شمل اهلنا الايزيديين الذين عانوا الكثير، وواجبنا انصافهم واعادة تأهيل مناطقهم واصلاح ما دمر، من اجل ضمان مستقبل افضل لهم ولابنائهم في العراق الواحد المزدهر".