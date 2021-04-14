ارتفاع النفط أكثر من 5 بالمئة

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 5 بالمئة يوم الأربعاء متأثرة بالتفاؤل بعودة الطلب على الخام، بعد تقرير من وكالة الطاقة الدولية، أعقبته بيانات عن المخزون الأمريكي.







وتقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.02 بالمئة مسجلة 63.02 دولار للبرميل.



وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 5.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بينما توقع المحللون انخفاضها 2.9 مليون برميل فقط.



ووفقا لـ"رويترز" سجلت مخزونات الساحل الشرقي مستوى قياسيا منخفضا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.70 دولار بما يعادل 4.7 بالمئة لتصل إلى 66.66 دولار للبرميل.وتقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.02 بالمئة مسجلة 63.02 دولار للبرميل.وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 5.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بينما توقع المحللون انخفاضها 2.9 مليون برميل فقط.ووفقا لـ"رويترز" سجلت مخزونات الساحل الشرقي مستوى قياسيا منخفضا.