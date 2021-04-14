أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن تدمير ثلاثة كهوف لـ"داعش" في جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، إن "طائرات إف 16 تعالج 3 كهوف لإرهابيي داعش". وأضافت أن العملية "تمت في سلسلة جبال حمرين".