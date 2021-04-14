القوة الجوية يخسر أمام الشارقة في دوري أبطال آسيا

حصد الشارقة الإماراتي، أول 3 نقاط له في دوري أبطال آسيا، بفوزه 1-0 على القوة الجوية العراقي، مساء اليوم الأربعاء.



وسجل هدف اللقاء اللاعب خالد باوزير في الدقيقة 62.



وتأتي المباراة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.