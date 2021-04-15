كوجر: الحكومة تعتزم اعداد موازنة 2022 قبل موعد الانتخابات المبكرة

وقال كوجر في تصريحات صحفية تابعتها السومرية نيوز، انَّ إجراء الانتخابات المبكرة هو ما دفع الحكومة لهذه الخطوة، لاسيما أن البرلمان لابد ان يحل نفسه قبل موعد الانتخابات، وهذا الأمر يتطلب إعداد موازنة العام المقبل لكي لا يكون هناك إرباك بهذا الشأن"، مبيناً انَّ "البرلمان المقبل يستطيع التصويت على موازنة 2022 إذا أعدتها حكومة الكاظمي".وأشار إلى "نية الحكومة إعداد موازنة تكميلية منتصف هذا العام وإرسالها للبرلمان مع ارتفاع أسعار النفط.