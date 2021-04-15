وزير الصحة يحذر من ظهور سلالات جديدة لفايروس كورونا

وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي في تصريحات صحفية تابعتها "السومرية نيوز" إنَّ ارتفاع الإصابات ووصولها إلى عتبة 8 آلاف يوميا نتيجة تهاون المواطنين بالاجراءات الوقائية، قد يدفع لظهور سلالات جديدة من الوباء ما يؤدي إلى حصول مشكلات كبيرة في النظام الصحي".وأضاف أنَّ "الدوائر الصحية تملك البنى التحتية والامكانيات، لكن ما نخشاه ونحذر منه، أنْ تكون نسبة الاصابات والحالات اكثر من الاستيعاب".