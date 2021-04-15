القبض على 34 متهما وضبط أسلحة غير مرخصة في ميسان

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز أن "الحملة أسفرت القبض على (34) متهما بمواد قانونية مختلفة بينهم متهمين وفق المادة ٤ إرهاب والمادة (٤٠٦) من قانون جرائم القتل العمد في عدد من المناطق النائية والزراعية في قضاء الميمونة".واضاف البيان ان "القوة أثناء التفتيش، تمكنت من ضبط أسلحة نارية غير مرخصة عدد (٣)، بالإضافة الى مخازن واعتدة مختلفة مع ضبط عجلة مخالفة للأنظمة المرورية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين والمضبوطات أصوليا".