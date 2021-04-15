رئيس اللجنة المالية: قرار 315 ليس قانونياً من الناحية التشريعية

وذكر الجبوري في منشور على صفحته في (الفيس بوك) تابعته السومرية نيوز، أن"موازنة 2021 التي صوت عليها البرلمان تضمنت تخصيصات مالية لجميع العقود ضمنهم المشمولين بالقرار 315"، مشيرا الى ان هذا القرار 315 ليس قانونياً من الناحية التشريعية".وواضاف أن" اي قرار ليست فيه تغطية مالية فهو مخالف لقانون الإدارة المالية الاتحادي الذي حتم وجود تخصيص مالي لتغطية اي قرار فيه تبعات مالية في قوانين الموازنة قبل اقراره".