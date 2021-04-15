الحوثيون يستهدفون شركة "ارامكو" السعودية

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العمد يحيى سريع، ان "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذوا عملية هجومية مشتركة بـ 11 صاروخا وطائرة مسيرة استهدفت شركة أرامكو ومنصات الباتريوت وأهدافا حساسة في جيزان.واضاف انه "تم استهداف مخازن وقواعد الباتريوت بأربع طائرات مسيرة مشيرا الى ان الإصابة كانت دقيقة".الى ذلك، أفادت وكالة "واس" بأن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه مدينة (جيزان)".