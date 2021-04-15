تعرف على اسعار العملات والمعادن لهذا اليوم في العراق

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 148,250
سعر شراء الدولار ⬅️ 147,250
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,440,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 119,80 دولار
100 باوند ⬅️ 137,90 دولار
100
دولار ⬅️ 805,33 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1747,84$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 66,60 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 63,13 دولار