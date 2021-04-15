العراق يفوز برئاسة اتحاد المقاولين العرب

وبحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، اكد الوزير ان "قطاع المقاولات في العراق، يعد من القطاعات المهمة والرصينة، والذي يُعًوّل عليه كثير في تحقيق اهداف التنمية، وجاء ذلك خلال التهنئة التي بعثها لرئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر السنافي، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس اتحاد المقاولين العرب في دورته الثانية".واضاف الوزير ان "فوز المقاول العراقي، بثقة المقاول العربي، تؤكد قوة ورصانة قطاع المقاولات، وقدرته الكبيرة على المنافسة في المحافل العربية والدولية، مشيرا إلى أن"وزارة التخطيط، تولي هذا القطاع اهتماما خاصا، من خلال دعمه وتمكينه".