تعرف على مواجهات ومواعيد نصف نهائي ابطال اوروبا

وتأهل فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي، على حساب ليفربول وبوروسيا دورتموند على التوالي لينضما الى كل من باريس سان جيرمان الذي اقصى حامل اللقب بايرن ميونخ وتشيلسي المتأهل على حساب بورتو.لتكون المواجهات كما يلي:الذهاب:باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي الثلاثاء 27 نيسانريال مدريد - تشيلسي الاربعاء 28 نيسانالاياب:تشيلسي - ريال مدريد الثلاثاء 4 ايارمانشستر سيتي - باريس سان جيرمان الاربعاء 5 ايار