ميريام فارس تشعل الجدل مجددا بتصريح عن مصر.. والجمهور يرد

أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان. فرحانة كتير اني كون "Trending في مصر بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر 🇪🇬 — Myriam Fares (@myriamfares) April 14, 2021

وقالت ميريام فارس عبر صفحتها الشخصية على موقع "تويتر": "‏أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان، فرحانة كتير اني كون Trending في مصر بعد أقل من 24 ساعة من طرح الإعلان.. وحشاني يا مصر".وانهال على الفنانة اللبنانية سيل من التعليقات، مستفسرين عن تجاهلها لتصريحاتها السابقة بأن مصر لا تقدر على ثمن حفلاتها.وعلق حساب على تغريدة ميريام بالقول: "بس جزء من إنك Trend إن بردو الناس بتسأل هو إنتي مش كنتي تقيلة على مصر علشان تعملي حفلات فتيجي تنحتيلك إعلان دلوقتي!!! طيب إيه الإضافة ليكي أو إيه الفائدة لأي حد.. أعتقد كان ممكن أي صوت أقوى كمان يعمل الإعلان ومحدش كان هياخد باله".وأضاف آخر: "‏‎هي مش دي مصر اللي قولتي إنك تقيلة عليها، عمرك ماكنتي هتبقي تريند غير من خلال مصر خليكي فاكره الكلام ده كويس.. ‏‎المهم لبوا متطلباتك وقبضتي كويس في الإعلان واتراضيتي ولا اتضحك عليكي؟".وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس قد أطلقت تصريحات مثيرة بوصفها نفسها بأنها فنانة "ثقيلة على مصر"، وأجرها عال عليها، وهو الأمر الذي اعتبره المصريون إهانة ليطالبوا بمنع دخولها مصر.وقالت ميريام في وقت سابق إنها كانت تحيي حفلين أو 3 حفلات أسبوعيا في مصر قبل الثورة، مضيفة أنه بعد ذلك توقفت الحفلات ومن ثم ازدادت شهرتها وارتفع أجرها.وأضافت: "أحب أتكلم بصراحة، الحقيقة أنني كبرت وأجري عال عليهم، وأصبحت لي متطلبات كثيرة، وأصبحت ثقيلة على المصريين".