بالصورة: عائلة أسترالية تعثر على ثعبان حي في وجبة طعام جاهز

وقال أكساندر وايت، "كانت الأفعى تتحرك وتخرج لسانها الصغير..في الواقع لسانها هو الذي أخبرني أنها ليست بدودة عملاقة".وظهر الثعبان أثناء تفريغ مواد البقالة في المنزل، حيث اتصلت العائلة بمنظمة Wires لإنقاذ الحياة البرية، التي أكدت أن هذه الأفعى هي أحد أكثر أنواع الثعابين السامة والعدوانية في أستراليا.وبلغ طول الأفعى حوالي 20 سنتمر، ويبدو أنها كانت تنام بهدوء في عبوة الخس في خزانة البقالة المبردة في السوبر ماركت.