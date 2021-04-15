الاعلام الامني تعلن نتائج العمليات العسكرية في محافظات عدة

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من الفرقة 3 شرطة أتحادية في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك شرعت بتفتيش عدة مناطق ضمن قاطع المسؤولية و تم العثور على عبوتين اسطوانية محلية الصنع و 6 قنابر هاون عيار 60 ملم و صاروخ قاذفة RBG7 من مخلفات داعش الارهابي، تم تفكيكها من قبل مفرزة المعالجة".واضاف ان "قوة من قسم شرطة الميمونة و مركز شرطة السلام ومركز شرطة الخمس و فوج طوارئ ذي قار و فوج طوارئ ميسان في قيادة عمليات سومر خرجت بواجب تفتيش في منطقة الميمونة حيث تم القاء القبض على 34 متهما وضبط ثلاث بنادق ومخزنين بندقية و 30 اطلاقة و عجلة، تم تسليم المضبوطات الى الجهات المختصة".وتابع البيان ان "قوة مشتركة من قيادة عمليات الجزيرة شرعت بواجب تفتيش في منطقة عين شاكر وتم العثور على 7 صواريخ غراد من مخلفات داعش الارهابي، تم تفجيرها موقعيا من قبل مفرزة المعالجة .واوضح ان "قوة من الفرقة 10 في قيادة عمليات الانبار شرعت بواجب تفتيش في قضاء الكرمة - منطقة الصبيحات حيث تم العثور على 8 عبوات ناسفة على شكل جلكان سعة 10 لتر و 6 مساطر تفجير و صاروخين قاذفة، تم تفجيرها من قبل مفرزة المعالجة".واختتم البيان بالقول ان "مفارز المعالجة في قيادة عمليات صلاح الدين شرعت بأتلاف مخلفات حربية، حيث تم تفجير قنبرة هاون عيار 81 ملم و قنبرة هاون عيار 80 ملم و قنبرة هاون عيار 120 ملم و 630 اطلاقة عيار 123 ملم و رمانتين دفاعية و حشوتين دافعة و قنبرة هاون دخان عيار 120 ملم و قنبرة هاون عيار 60 ملم و مقذوف عيار 155 و 151 عبوة ناسفة على شكل جليكان سعة 20 لتر و40 اطلاقة عيار 57 و 116 صاعق و 140 مسطرة تفجير".