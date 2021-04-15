بالصور: حذاء مغني شهير للبيع بأكثر من مليون دولار... هل يصبح الأغلى في العالم؟

يُعرض أول حذاء رياضي من طراز "نايكي ييزي"، انتعله المغني الأمريكي كانييه ويست، علناً للبيع بأكثر من مليون دولار.

وسيكون حذاء "نايكي إير ييزي 1"، الذي ظهر به مغني الراب الأمريكي لأول مرة في حفل توزيع جوائز الغرامي الخمسين، في عام 2008، من بين أغلى الأحذية الرياضية التي ظهرت في السوق على الإطلاق، وفقاً لدار سوذبي للمزادات، التي تنظم عملية البيع.





ووُصف زوج الحذاء في بيان صحفي أنه "واحد من أكثر الأحذية الرياضية قيمة وأكثرها رواجاً في الوجود"، وسيُطرح الحذاء في إطار عملية بيع الخاص بعد عرضه في هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا الشهر. ووُصف زوج الحذاء في بيان صحفي أنه "واحد من أكثر الأحذية الرياضية قيمة وأكثرها رواجاً في الوجود"، وسيُطرح الحذاء في إطار عملية بيع الخاص بعد عرضه في هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا الشهر.





ولم تكشف دار "سوذبي" للمزادات عن سعر طلب محدد، على الرغم من أنها قالت إنها قيمت السلعة "بما يزيد عن مليون دولار".



وعلى الرغم من عدم وجود سجل معروف لمبيعات الأحذية الرياضية الخاصة، إلا أن السعر المكون من سبع أرقام قد يتجاوز بكثير الرقم القياسي الحالي للسعر البالغ 615،000 دولار، والذي تم تحديده في دار "كريستيز" في مايو/ أيار عام 2020 لزوج من حذاء "نايكي إير جوردن 1"، الموقع من قبل أسطورة كرة السلة الأمريكية، مايكل جوردان، في عام 1985. ولم تكشف دار "سوذبي" للمزادات عن سعر طلب محدد، على الرغم من أنها قالت إنها قيمت السلعة "بما يزيد عن مليون دولار".وعلى الرغم من عدم وجود سجل معروف لمبيعات الأحذية الرياضية الخاصة، إلا أن السعر المكون من سبع أرقام قد يتجاوز بكثير الرقم القياسي الحالي للسعر البالغ 615،000 دولار، والذي تم تحديده في دار "كريستيز" في مايو/ أيار عام 2020 لزوج من حذاء "نايكي إير جوردن 1"، الموقع من قبل أسطورة كرة السلة الأمريكية، مايكل جوردان، في عام 1985.