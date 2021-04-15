الكاظمي يصل الى محافظة المثنى على رأس وفد حكومي

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الى محافظة المثنى برفقة وفد حكومي.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل الى محافظة المثنى برفقة وفد حكومي".