بالفيديو: أكبر وأضخم مسجد فى العالم.. تعرف على قصة المسجد الحرام!

أكبر وأضخم مسجد فى العالم كما أنه يعتبر اقدس الأماكن الإسلامية.تتوسطه الكعبة المشرفة التي هي أول بيت وضع للناس على وجه الأرض.تبلغ مساحة المسجد الداخلية والخارجية حوالي 400.800 متراً.تتسع ساحته إلى ما يقارب حوالي 4 مليون شخص.هو قبلة المسلمين في صلاتهم وإليه يحجون.يحتوي المسجد الحرام على:الكعبة المشرفة، حجر إسماعيل، بئر زمزم، مقام إبراهيم ،الصفا والمروة، المطاف والمسعى.