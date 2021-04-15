شاب يتزوج 4 مرات خلال شهر فقط... والسبب غريب!

لجأ شاب تايواني إلى الاستفادة من ثغرة قانونية في قانون العمل ببلاده من أجل الحصول على إجازة مدفوعة الثمن، غير أن ذلك كان بطريقة شاقة.





الشاب التايواني الذي يعمل في مصرف ببلاده قرر أن يطلق زوجته فور انتهاء إجازته، ليعاود الزواج بها مباشرة مرة أخرى ليكرر حالة الطلاق والزواج أربع مرات خلال شهر.



فحصل على 32 يوما كإجازة مدفوعة الثمن بحسب قانون العمل في البلاد.

خطة الشاب واجهت مشاكل من عمله حيث رفض المصرف منحه إجازة بعد طلاقه للمرة الأولى فقرر المضي بخطته وقدم طلب إجازة ثلاث مرات عبر مكتب العمل.



وبعد التحقيق في القضية، اعتبر مكتب العمل بأن الشاب لم يخالف القوانين، وقام بفرض غرامة قدرها 700 دولار على صاحب عمله، بحسب ما نقل موقع timesnownews.



إلى أن صاحب العمل استئنف الحكم، في الوقت الذي وصف فيه مكتب العمل ما قام به الشاب بـ"اللا أخلاقي" إلى أنه استغل ثغرة في القانون ولم يخالفه، وبالتالي تحق له هذه الإجازات.