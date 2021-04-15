الكاظمي يزور عددا من منازل المواطنين في المثنى

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ،: ان " رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اجرى زيارة الى منازل عدد من المواطنين في محافظة المثنى، وتفقد احوالهم المعيشية واستمع الى مشاكلهم، ووعد سيادته بمتابعتها كما وجه بتلبية بعض احتياجاتهم".واضاف البيان ان "الكاظمي كان قد وصل الى محافظة المثنى صباح اليوم ، برفقة وفد حكومي في زيارة تهدف الى متابعة الاوضاع الامنية والخدمية، وتفقد عدد من المشاريع الحيوية في المحافظة".