الحداد يدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر ويحذر من عودة العمليات الإرهابية

وقال المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز : انه" أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد وبأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي إستهدف الأبرياء من المدنيين في أحد الأسواق الشعبية لمدينة الصدر في العاصمة بغداد ،وأدى إلى إستشهاد 4 من المواطنين وإصابة أكثر من 20 في حصيلة أولية للعملية الإرهابية.واضاف "الحداد أستنكر هذا العمل الإرهابي الجبان وحدز من عودة العمليات الإرهابية في حال التهاون في معالجة الخروقات ومحاسبة المقصرين، فيما طالب سيادته القيادات الأمنية والعمليات المشتركة بمراجعة الملف الأمني ومسك الأرض وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير الأمن وحماية أرواح المواطنين".وفي ختام البيان "قدم نائب رئيس المجلس التعازي والمواساة لعوائل وذوي الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى".