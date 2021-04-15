حصيلة وفيات كورونا في فرنسا تتجاوز الـ100 ألف حالة

وفرنسا هي الدولة الثامنة في العالم التي تصل إلى هذا الرقم الفارق بالنسبة لعدد الوفيات، والثالثة في أوروبا، بعد المملكة المتحدة وإيطاليا.كما وتعد فرنسا الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في أوروبا، حيث وصل عددها إلى أكثر من 5.1 مليون إصابة.ودخلت فرنسا إغلاقا ثالثا جزئيا في بداية أبريل الجاري، عقب ارتفاع معدل الإصابات الجديدة واقتراب المستشفيات من مرحلة الاكتظاظ، وقفز العدد الإجمالي لمرضى كوفيد-19 في العناية المركزة في فرنسا إلى ما يزيد عن 5900 مريض هذا الأسبوع، وتشمل إجراءات الإغلاق المدارس وحظر السفر الداخلي وإغلاق معظم المتاجر غير الضرورية.