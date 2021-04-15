الكاظمي يفتتح محطة كهربائية في المثنى

افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، خلال زيارته محافظة المثنى محطة كهربائية.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الكاظمي "افتتح اليوم خلال زيارته محافظة المثنى، محطة (GE-Enka) الكهربائية".

وأضاف أن "المحطة ستساهم في رفد الشبكة الكهربائية في المحافظة، فضلًا عن إسهامها في زيادة ساعات تزويد الطاقة الكهربائية وتطوير عمل الشبكة الكهربائية التي تخدم المحافظة".

وشدّ الكاظمي على "أيدي الملاكات العاملة في المحطة"، مذكّرًا بأن "خدمة المواطن العراقي هي شرف لكل من يتقلد المسؤولية في كل مفاصلها".