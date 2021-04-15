الهجرة تكشف عدد المخيمات المتبقية في العراق

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عن عدد المخيمات المتبقية في العراق، فيما أكدت وجود توجه لوضع الحلول وإعادة جميع النازحين إلى ديارهم.



وقال وكيل الوزارة كريم النوري في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "28 مخيما تبقت للنازحين، وأن هناك توجها لوضع الحلول وإعادة جميع النازحين الى ديارهم".

واشار الى أن "عودة النازحين من الاقليم مستمرة وان كانت متقطعة، وهناك تنسيق بين وزارتنا والاقليم لحلحلة المعرقلات التي تمنع عودتهم"، لافتا الى أن "الوزارة مستعدة لإعادة النازحين في إقليم كردستان الى ديارهم بالتعاون مع الإقليم".

وأكد النوري أن "الموازنة لم تخصص الاموال الكافية لحلحلة هذا الملف، لاسيما فيما يخص منح العائدين منهم".