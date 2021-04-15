بريطانيا تسجل 2672 إصابة و30 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2672 مقابل 2491 الأربعاء، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4380976 حالة.وسجلت بريطانيا خلال الفترة من 9 إلى 15 أبريل تراجعا بنسبة 7% في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مقارنة مع الأسبوع السابق.وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 30 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 38 الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 127191 شخصا، مع رصد تراجع لهذا المؤشر على أساس أسبوعي بنسبة 2.3%.