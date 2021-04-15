الداخلية تقرر اعفاء مدير شرطة كركوك من منصبه (وثيقة)

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من وزارة الداخلية تتضمن اعفاء اللواء علي كمال من منصب مدير شرطة كركوك وتكليف العميد كاوه غريب بدله.

وأدناه نص الوثيقة: