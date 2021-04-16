Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بايدن يعلن حالة طوارئ في مجال الأمن القومي "بسبب روسيا"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

المعلومات المضللة عن اللقاح تغزو المحتوى العربي على فيسبوك... للعراق دورٌ بها!

علم وعالم

2021-04-16 | 03:30
المعلومات المضللة عن اللقاح تغزو المحتوى العربي على فيسبوك... للعراق دورٌ بها!
المصدر:
الحرة
765 مشاهدة

أفاد بحث أميركي جديد بأن نظريات المؤامرة والمعلومات المغلوطة، خاصة فيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا المستجد، تنتشر بكثافة في الصفحات والمجموعات باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

على فيسبوك، 18 صفحة و 10 مجموعات تشارك معلومات مضللة ونظريات مؤامرة باللغة العربية، وذلك في الفترة بين 1 يناير و28 فبراير. وبلغ عدد متابعي هذه الصفحات والمجموعات أكثر من 2.4 مليون شخص.

ولاحظ الباحثون زيادة التفاعل مع المحتوى الذي يقدم تلك النظريات في الشهور الستة الماضية، وزاد عدد من أعجبوا بـ18 صفحة تقدم نظريات مؤامرة تم رصدها بنسبة 42 في المئة بين سبتمبر 2020 ومارس 2021.

ويبين هذا الرسم البيان ترتيب الدول التي يأتي منها مديرو المحتوى الذي يقدم معلومات مضللة حول الجائحة: مصر وتركيا والسعودية والجزائر والأردن والعراق والمملكة المتحدة.
 
 
 
ويقول المعهد إنه بينما "فشل فيسبوك باستمرار في إزالة المحتوى المتعلق بمؤامرات كوفيد-19، تظهر الأبحاث أن المعلومات الخاطئة باللغة العربية عن اللقاح منتشرة".

ويقول باحثو ISD إن مقاطع الفيديو المنشورة "سخيفة وخاطئة بشكل صارخ بحيث يسهل على فيسبوك التعرف عليها وإزالتها بشكل استباقي"، ويعتقدون أن مراقبة المنصة للمحتوى باللغة العربية "ليس فعالا كما هو الحال في اللغة الإنكليزية".

وقال موقع wired إنه "بينما تم انتقاد فيسبوك مرارا وتكرارا لفشله في معالجة هذه المشكلة باللغة الإنكليزية، لم يتم إيلاء اهتمام كبير لحجم المشكلة في اللغة العربية، وهي لغة يتحدث بها أكثر من 400 مليون شخص".

وحصدت نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة عن اللقاحات والوباء ملايين المشاهدات والإعجابات. وتضمنت تلك المنشورات عبارات مثل "كذب كورونا"، و"مؤامرة كوفيد-19"، و"لا لقاح لم ينته كورونا بعد". وتحتوي التدوينات على هذه الصفحات على ادعاءات كاذبة حول مكونات اللقاح وإنتاجه وطرحه، وقامت بنشر نظريات مؤامرة لا أساس لها من الصحة تزعم أن العالم على وشك الانتهاء وأن الوباء تم اختلاقه كوسيلة للسيطرة على الناس.

ومن أصل 18 صفحة تم تحليلها، تسع صفحات ركزت بشكل أساسي على موضوع "نهاية العالم الوشيكة"، وكذلك المؤامرات التي يشارك فيها "الماسونيون وعصابة يهودية سرية مزعومة عازمة على تدمير العالم".

ويبرز اسم الملياردير الأميركي، بيل غيتس، في العديد من نظريات المؤامرة المنشورة، وتمت ترجمة الأكاذيب حول دوره السلبي المزعوم إلى العربية، مع إضافة نصوص أو مقاطع صوتية إلى مقاطع الفيديو والصور.

ونشرت إحدى الصفحات التي لديها أكثر من 134 ألف إعجاب مقطع فيديو عن "خطة الرعب" التي وضعها غيتس، متهمة إياه بلا أساس بالرغبة في إخلاء الكوكب من البشر وكسب المال من اللقاحات.
 
 
ويشير التقرير أيضا إلى أن المنصة لم تحذف مقابلات أجراها صاحب نظريات المؤامرة الشهير، ديفيد آيك، الذي يعرض نظرياته مركز الدراسات الواقعية والتاريخية، بنشر مقاطع فيديو على فيسبوك تتضمن مزاعم تزعم أن "عصابة يهودية تدير العالم"، ومؤامرات حول غيتس، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة تتخذ إجراءات ضد المعلومات الخاطئة حول الجائحة، إذ تمت "إزالة أكثر من 16 مليون منشور يحتوي على معلومات خاطئة ضارة حول الوباء ومجموعات وصفحات لمشاركة هذه المواد بشكل متكرر، بما في ذلك العديد من المجموعات والصفحات التي حددها تقرير المعهد، وإضافة علامات تحذير إلى أكثر من 167 مليون محتوى".

وأضاف أن لدى فيسبوك ثلاث شراكات عربية للتحقق من الحقائق بالإضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف محتوى جديد قد يخالف القواعد.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

علم وعالم

تكنولوجيا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:39 | 2021-04-14 11:39
05:41 | 2021-04-16 05:41
05:26 | 2021-04-16 05:26
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التربية تحدد موعد انطلاق الدوام الحضوري
20.4%
08:07 | 2021-04-14
التربية تحدد موعد انطلاق الدوام الحضوري
08:07 | 2021-04-14
خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل عن انفجار الحبيبية
20.14%
07:58 | 2021-04-15
خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل عن انفجار الحبيبية
07:58 | 2021-04-15
بالفيديو.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب بضربة موجعة تحت الحزام
15.05%
08:57 | 2021-04-14
بالفيديو.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب بضربة موجعة تحت الحزام
08:57 | 2021-04-14
اسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق العراقية
14.93%
03:18 | 2021-04-15
اسعار صرف الدولار في البورصة والاسواق العراقية
03:18 | 2021-04-15
السومرية نيوز تنشر صورا لانفجار الحبيبية والاضرار الناجمة عنه
14.79%
08:13 | 2021-04-15
السومرية نيوز تنشر صورا لانفجار الحبيبية والاضرار الناجمة عنه
08:13 | 2021-04-15
خلية الاعلام الامني تكشف معلومات جديدة حول تفجير الحبيبية
14.69%
11:00 | 2021-04-15
خلية الاعلام الامني تكشف معلومات جديدة حول تفجير الحبيبية
11:00 | 2021-04-15
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.