في بلد عربي... شاب محظوظ يفوز بجائزة اللوتو الكبرى في عمر الـ 17! (صورة)

غرّدت الاعلامية اللبنانية زينة الراسي عبر "تويتر": "اليوم واخيرا انربحت الجائزة الكبرى باللوتو اللبناني وقيمتها اكتر من ١٠ مليار و ٦٠٠مليون ليرة كاش ربحها شخص واحد من خلال sms بسيط. الف مبروك لسعيد الحظ وانشالله يكون بيستاهلها بهيك ظروف اقتصادية صعبة عم نعيشها للاسف بالبلد."



اليوم واخيرا انربحت الجائزة الكبرى باللوتو اللبناني

وقيمتها اكتر من ١٠ مليار و ٦٠٠مليون ليرة #كاش

ربحها شخص واحد من خلال sms بسيط

الف مبروك لسعيد الحظ وانشالله يكون بيستاهلها بهيك ظروف اقتصادية صعبة عم نعيشها للاسف بالبلد #عقبالكم 🎉🎊 — Zeina El Rassi (@Rassizeina) April 15, 2021

وأضافت: "ألف مبروك لسعيد الحظ."

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفائز، فيما تبين ان عمره اقل من 18 سنة، ويدعى حسين علي من بلدة تفاحتا في حنوب لبنان. فقد فاز بجائزة اللوتو الكبرى التي تفوق مبلغ العشرة مليار ليرة.

يذكر انه للمرة الأولى في تاريخ اللوتو اللبناني بلغت قيمة الجائزة الكبرى أكثر من 10 مليار ليرة.