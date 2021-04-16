في رمضان... تخلصي من رائحة الثوم المزعجة بهذه الطرق السهلة!

أما المشكلة التي تواجهها سيدة المنزل أثناء استخدام الثوم في الطهو فهي رائحته النفّاذة التي تعلق على اليدين. وللحؤول دون ذلك، يُنصح بوضع فصوص الثوم في مرطبان زجاجي وإغلاقه ثم رجّه بقوة وسيُلاحظ أن القشور انفصلت عن الفصوص.والمشكلة الثانية هي صدور رائحة النَفَس غير المحبّبة بعد تناول الثوم، والتي تعود إلى احتوائه على مادة الأليسين. ولتجنّب هذا، من المفيد جداً مضغ بضع سيقان من البقدونس بعد تناول الطبق الذي يحتوي على الثوم. وهكذا تزول الرائحة في ثوانٍ قليلة. والسبب أن البقدونس يعمل على الحد من تأثير الأليسين. وللغاية نفسها يمكن شرب القليل من الحليب كامل الدسم أو مضغ حبّة من البن.