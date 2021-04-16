حيل بسيطة لتقطيع البصل من دون ذرف الدموع... جرّبيها!

لكن المشكلة التي تواجهها كل سيدات المنازل فهي أولاً الشعور بالحريق الشديد في العينين أثناء تقشير البصل وتقطيعه.

ومن أجل منع هذا، عادة ما تنقع الكثيرات البصل قبل تقطيعه في الماء. لكن يبدو أن هناك طريقة أكثر فاعلية وتعتمد على وضع حبّات البصل في الفريزر لبعض الوقت. والسبب أن التجميد يؤخر إطلاق البصل للمواد الكيميائية التي تسبّب ذرف الدمع وحريق العيون.أما المشكلة الثانية فهي أن تناول البصل المطهو يمكن أن يسبّب حدوث النفخة المزعجة لدى بعض الأشخاص. وللحؤول دون ذلك، يُنصح أولاً بسلق البصل على حدة، أي من دون خلطه مع مكونات الطبق الأخرى. وعندما يصبح ناضجاً، يجب تصفيته والتخلص من ماء السلق قبل خلطه مع مكوّنات الطبق ومتابعة عملية الطهو.